Tragedie în lumea modei. Un model care colabora cu Zara și Mercedes, înjunghiat mortal pe o stradă din Londra

Ca urmare a incidentului, doi bărbați de 27 și de 28 de ani au fost arestați, sub suspiciunea de crimă. Victima a fost identificată de presă și pe rețelele de socializare drept Harry Uzoka, un tânăr model care colabora cu agenția care le-a propulsat pe Naomi Campbell și Cindy Crawford, informează The Independent.

Our hearts go out to the friends and family of @harryuzoka. Harry has worked closely with us as a model. Harry had a contagious personality- he would light up the room and make everyone on set smile. We will miss him. Rest in Peace, Harry. pic.twitter.com/Q2IvkjlnI2