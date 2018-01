Tragedie în apele Chinei. 32 de marinari sunt dați dispăruți după ce un petrolier s-a ciocnit cu un cargo

Potrivit CNN, care citează ministerul Transporturilor, 30 dintre cei dispăruți sunt iranieni, iar 2 sunt din Bangladesh, toți fiind membri ai petrolierului din Panama care se numește SANCHI.

Accidentul s-a produs la est de gura Rîului Yangtze, la ora locală 20.00.

”Accidentul a dus la declanșarea unui incendiu la bordul petrolierului SANCHI, care a basculat pe partea dreaptă, pierzând contactul cu echipajul”, se arată în comunicatul autorităților.

21 de cetățeni chinezi care erau membri ai echipajului au fost salvați, a anunțat ministerul.

Petrolierul transporta 136.000 de tone de petrol din Iran spre Coreea de Sud, dar s-a ciocnit cu CF Crystal, care transporta alimente din SUA spre China, în orașul Guangdong.

