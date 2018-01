Sute de turiști, blocați în Elveția. Stratul de zăpadă a atins un maxim istoric

Turiștii care au ales să petreacă câteva zile la schi în Elveția au avut parte de o surpriză neplăcută. Acestora le este interzis să schieze întrucât este pericol de avalanșă, scrie BBC.

Specialiștii spun că stratul de zăpadă a atins un maxim istoric, fiind cel mai înalt din ultimii zece ani. Din cauza fenomenului extrem, mai multe școli au fost închise și foarte multe case au fost evacuate.

În resortul din Zermatt, mai mult de 13,000 de turiști nu pot părăsi zona. Aceștia le-au declarat apropiaților că sunt în stare bună și au descris situația ca fiind una „romantincă”.

Large #avalanche between Täsch and Zermatt (Switzerland) this morning! Watch until 50 seconds! Our avalanche radar has detected all 45 avalanches correctly. The road has been closed for a while and nobody got hurt.

More about this system: https://t.co/Y6bmdAujZQ pic.twitter.com/XqA4t1ev5Z