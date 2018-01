Sute de persoane, rănite din cauza petardelor și artificiilor. O femeie de 66 de ani a ajuns la terapie intensivă

Potrivit Departamentului Sănătății, citat de ABS-CBN, 191 de persoane au ajuns la spital cu răni cauzate de petarde, între 21 decembrie și 1 ianuarie. În șapte cazuri, medicii au recurs la amputare. Totodată, 84% dintre victime au fost bărbați cu vârste între 11 luni și 96 de ani.

Un ordin executiv al președintelui filipinez Rodrigo Duterte a interzis folosirea de artificii, măsură implementată pentru prima dată, în acest weekend.

„Suntem mulţumiţi. Relativ, pentru că încă sunt răniţi, dar numărul lor a scăzut substanţial", a declarat ministrul Sănătății, care a precizat că majoritatea răniţilor au fost pe străzile din Manilla.

În București, au avut loc şi opt accidente minore prin fololosirea incorectă a artificiilor, a precizat șefa Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

În Germania, două persoane şi-au pierdut viaţa din cauza petardelor în timp ce sărbătoreau Revelionul, un copil a fost rănit grav şi cel puţin cinci persoane au suferit amputări, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Doi bărbaţi în vârstă de 35 de ani şi respectiv 19 ani au fost ucişi de petardele pe care erau pe cale să le aprindă şi care le-au explodat în faţă, în landul Brandebourg, din vecinătatea Berlinului, a indicat poliţia acestei regiuni pe Twitter. Un copil de 11 ani din aceeaşi regiune a fost grav rănit la faţă, potrivit sursei citate, după ce un grup de 6-8 tineri care sărbătoreau Anul Nou au aruncat cu o petardă înspre el, relatează publicaţia regională Märkische Allgemeine.

Petarda care a rănit copilul este „'o petardă poloneză'', vândută la frontiera germano-poloneză şi care conţine mai mult explozibil decât cele comercializate în Germania, precizează publicaţia.

Și în Australia, doi bărbați au fost răniți și mai multe familii au fost nevoite să fugă de artificii, după ce acestea au explodat la câțiva metri de locul în care lumea era adunată, scrie BBC.

Cei doi piroteniști se aflau pe o ambarcațiune când, dintr-o eroare, artificiile au început să fie lansate, unele dintre ele fiind direcționate spre plaja pe care se aflau adunate mii de persoane. Cei doi au sărit în apă și s-au întors la țărm înot, fiind ulterior tratați de paramedici.

#Terrigal #Fireworks what an experience!! I was on the beach and was absolutely beautiful but the boat shooting the fireworks goes on fire and started shootings randomly. Several police cars and ambulances here now @abcnews @9NewsAUS @SkyNewsAust pic.twitter.com/tXwFqqSx3c