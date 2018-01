Revolte sângeroase în Pakistan, după ce o fetiţă a fost violată şi ucisă

Oamenii au ieşit în stradă după ce marţi, cadavrul unei fetiţe de 7 ani, Zainab a fost găsit la groapa de gunoi. Copila fusese violată şi apoi strangulată. Localnicii spun că poliţia nu ia măsuri pentru a preveni astfel de orori, care în ultima perioadă s-au înmulţit.

Autorităţile recunosc că în ultimii doi ani au existat 12 cazuri de acest fel în Kasur, iar cel puţin cinci dintre acestea au un autor comun. Sunt cel puţin 90 de suspecţi, potrivit anchetatorilor. Armata şi-a oferit deja sprijinul în căutarea criminalului iar mai multe vedete din Pakistan s-au implicat în această cauză.

Localnicii susţin însă că ancheta trenează, mai ales că exista o înregistrare cu Zainab şi ucigaşul. Pe reţelele sociale circulă şi teoria că acesta ar fi protejat de autorităţi deorece ar avea legături cu un personaj important.

Zainab’s rapist & killer is clearly visible in picture. Why he is still roaming freely? We request Chief Justice of Pakistan to hang him publicly even his political suppoters?

Can we do something to protect our children? HANG THESE ANIMALS PUBLICALY????

#JusticeForZainab pic.twitter.com/s14NVl92mw