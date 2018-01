Rămăşiţe de dinozaur, descoperite în Australia: „Sunt foarte rare”. FOTO

Paleontologii au anunţat joi că scheletul parţial al creaturii, numite Diluvicursor pickeringi, care a trăit acum 113 milioane de ani, furnizează informaţii despre zona în care dinozaurii trăiau în Australia în timpul perioadei Cretacice, când încă era legată de Antarctica, scrie News.ro.

''Scheletele de dinozauri din Australia sunt foarte rare'', a declarat paleontologul Matthew Herne, profesor la Universitatea din Queensland, subliniind că Diluvicursor reprezintă doar a 19-a fosilă de dinozaur descoperită în Australia.

Rămăşiţele de Diluvicursor au fost găsite printre bucăţile fosilizate ale unor copaci, luate de ape în timpul inundaţiilor. Situl se află pe coasta de sud a statului Victoria, la 170 de kilometri de Melbourne.

New species of #dinosaur Diluvicursor pickeringi described from fossil found in #Victoria . See it on display at @melbournemuseum pic.twitter.com/M34r7urvZx

Diluvicursor avea 2,3 metri lungime. Herne a spus că greutatea sa poate fi "comparată cu a unui curcan domestic însă mult mai mare din cauză că avea coadă". Resturile de fosile includ aproape toată coada, părţi din piciorul stâng şi întreg piciorul drept.

Australia has a new dinosaur! Called Diluvicursor pickeringi, it was an ornithopod about the size of a turkey/rhea. Congrats to Matt Herne, @WeisbeckerLab, Jay Nair, @implexidens, and colleagues!https://t.co/uElQbPwAgi pic.twitter.com/NRr86o3P64