Polemici aprinse în SUA privind sănătatea mentală a președintelui Donald Trump

Colaboratorii lui Donald Trump încearcă din răsputeri să pună capăt dezbaterii naţionale privind "agerimea mentală" a preşedintelui, care l-ar face potrivit, sau nu, pentru cea mai importantă funcţie în stat.

Polemica a fost aprinsă de cartea jurnalistului Michael Wolff, "Fire and Fury", care susţine că până şi în cercurile apropiate ale preşedintelui sunt ridicate semne de întrebare. Trump a vrut să se apere, el singur. A reuşit, însă, doar să dea apă la moară criticilor.

Întâmpinat cu un cor de aclamaţii amestecate cu fluierături, preşedintele a coborât pe gazonul unui stadion din Atlanta, pentru a intona imnul naţional, înaintea finalei campionatului de fotbal pentru echipele colegiilor americane.

Pe reţelele sociale, susţinătorii s-au declarat mândrii de patriotismul comandantului suprem; dar criticii spun că Trump părea că nu prea ştie versurile.

N-are nicio importanţă, de vreme ce preşedintele se consideră o "binecuvântare" pentru poporul său.

”Ce fericiţi sunteţi că aţi votat cu mine! Sunteţi atât de norocoşi că v-am dat privilegiul ăsta.”

Mesajul pe Twitter din week-end, prin care Trump se descrie pe sine însuşi drept un "geniu foarte echilibrat" va rămâne, cu siguranţă, în analele preşedinţiei sale.

Şi dacă n-a fost clar - ”Am fost un excelent student. După ce am absolvit, am făcut miliarde şi miliarde de dolari. Am intrat în televiziune şi, vreme de zece ani, am avut un succes extraordinar, după cum probabil aţi auzit. Apoi, cum am candidat la preşedinţie, am şi câştigat!”

Până şi unii republicanii s-au amuzat de grandomania liderului de la Casa Albă

Autorul cărţii "Fire and Fury" - care face senzaţie peste Ocean, cu dezvăluirile despre Trump - susţine că sunt momente când colaboratorii apropiaţi ai preşedintelui sunt atât de alarmaţi de impredictibilitatea şi temperamentul lui încât se întreabă dacă n-ar trebui să recurgă la măsuri extraordinare.

"Fire and Fury" a lui Michael Wolff se vinde ca pâinea caldă; dar nu este prima carte ce pune sub semnul întrebării sănătatea mentală a lui Donald Trump. În 2016, a fost publicat volumul "Periculosul caz al lui Donald Trump", în care numeroşi psihologi şi psihiatri argumentau că Trump nu este persoana potrivită să fie preşedinte. Grandomania, tulburările mentale, combinate cu un autoritar cult al personalităţii şi dispreţul pentru statul de drept, sunt un amestec toxic - avertizau autorii.