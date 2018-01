O vedetă YouTube, criticată dur după ce a postat un filmuleț în care apărea un cadavru

Facebook.com

Americanul Logan Paul, urmărit pe YouTube de 15 milioane de persoane, a stârnit controverse după ce a postat un filmuleț în care apare un cadavru.

Înregistrarea a fost făcută în pădurea Aokigahara, de la baza Muntelui Fuji, cunoscută pentru numeroasele cazuri de sinucidere.

Vloggerul de 22 de ani a postat, duminică, un controversat filmuleț pe YouTube, calificat drept „dezgustător” și „lipsit de respect”, și care a fost vizualizat de milioane de persoane înainte să fie șters, scrie publicația The Guardian.

Logan Paul și prietenii săi realizează filmări în diverse locuri din Japonia. Ei ar fi dat peste trupul neînsuflețit al unei persoane, în timp ce se plimbau prin pădure. Astfel, el a decis să filmeze cadavrul din mai multe unghiuri. „Este prima dată când surprins așa ceva. Probabil că abia s-a întâmplat”, a spus el, în timp ce unul dintre prietenii săi spune că „nu se simte bine.”

„Ce, n-ai mai fost niciodată în preajma unui mort?”, îi răspunde vloggerul râzând. În replică, prietenul său îi spune că „nu”.

Numeroase persoane, între care și personalități, au criticat dur gestul tânărului.

„Cum îndrăznești? Ești dezgustător! Nu pot să cred câți tineri te admiră. Este foarte trist. Sper că această filmare să îi trezească la realitate. Pur și simplu ești o mizerie. Sinuciderea nu e o glumă! Sper să arzi în iad!”, a scris pe Twitter actorul „Breaking Bad” Aaron Paul.

Un alt star YouTube, Kandee Johnson, a scris: „Dragă YouTube, după filmulețul lui Logan Paul în care apare cadavrul cuiva care s-a sinucis și în care face glume, trebuie impuse anumite restricții de vârstă. Cum se poate ca așa ceva să fie permis pe YouTube? Cei care îl urmăresc sunt minori. Mi se pare îngrozitor!”

Reacția vloggerului

După criticile dure, Logan Paul a decis să steargă filmulețul de pe YouTube, însă acesta poate fi văzut pe alte rețele de socializare.

„Îmi pare rău. Este prima dată când mi se întâmplă să mă confrunt cu un asemenea val de critici. Și asta pentru că nu am comis o astfel de greșeală până acum. Sunt înconjurat de oameni buni și credeam că am luat o decizie bună, însă sunt om și mă pot înșela. Nu am recurs la acest gest pentru vizualizări, pentru că oamenii se uită la filmulețele mele. Am făcut asta pentru că mă gândeam că va avea un impact pozitiv. Am vrut să atrag atenția asupra cazurilor de suicid și cum pot fi prevenite. Fac asta zilnic, am o emisiune TV de câte 15 minute de peste 460 de zile. Puteți înțelege de ce este ușor să mă las dus de val, fără să cântăresc implicațiile. Mi se amintește adesea de cât de multe persoane mă urmăresc și, cu puterea vine și responsabilitatea. Pentru prima dată în viață, regret să spun că am procedat incorect. Nu se va mai întâmpla”, a scris el pe Twitter, conform CNN.

Pădurea Aokigahara a devenit cunoscută drept un loc pentru sinucideri, după ce în 2013, aici au fost descoperite 105 persoane care s-au sinucis. Astfel, poliția a decis să nu mai prezinte bilanțul anual al sinuciderilor, în încercarea de a reduce cazurile din această pădure.

În 2016, 21.897 de persoane s-au sinucis în Japonia.

