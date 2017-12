O femeie își crește singură nepoții, fiindcă cele trei fiice ale sale au decedat

Samantha Dorricott, în vârstă de 44 de ani, este nevoită să îi crească de una singură pe cei doi copii, Jenson şi Chantelle, după ce mamele lor au murit. "Sunt tot ce mai au pe lume", a spus aceasta, potrivit Daily Mirror

Samantha şi-a pierdut fiicele, pe Emilie, Abbie şi Amy într-o serie de tragedii care nu au avut legătura între ele. La momentul acela, cele trei aveau vârste cuprinse între 15 şi 21 de ani.

Acum, ea are grijă de nepotul Jenson, în vârstă de 4 ani, şi de nepoata Chantelle, în vârstă de 3 ani. "Sunt hotărâtă să fiu cea mai bun bunică pe care o pot avea. Sunt nevoită să le fiu şi mamă. Până la urmă, eu sunt tot ce le-a mai rămas", a precizat femeia.

În 2009, fiica ei Emilie, care la momentul acela avea 15 ani, a decedat când se afla la o petrecere. Aceasta a leşinat, după ce a consumat droguri.

Câţiva ani mai târziu, familia ei a mai primit o veste devastatoare. Amy, în vârstă de 21 de ani, a suferit două accidente vasculare cerebrale. Doctorii au declarat că aceasta nu mai avea nicio şansă, atunci când au descoperit că suferea și de cancer hepatic şi intestinal. Ea a fost deconectată de la aparate.

La momentul acela, Jenson, fiul ei, avea 11 luni. În urma tragediei, Samantha a devenit tutorele cupilului, iar singura ei fiică rămasă în viaţa era Abbie, care avea 19 ani. Totuşi, din păcate, în august 2016, şi aceasta s-a stins, după ce a adormit şi s-a intoxicat cu fum.

