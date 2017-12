O echipă de muncitori din China ar fi descoperit ouă de dinozaur. FOTO

Muncitorii se pregăteau să construiască o şcoală în regiunea Jiangxi, când au găsit 20 de obiecte negre îngropate în pământ. Experţii susţin că acestea provin din perioada cretacică, perioada geologică care a durat între 145 şi 66 de milioane de ani, potrivit The Sun

Cercetătorii vor testa ouăle pentru a le demonstra veridicitatea. În urmă cu câteva săptămâni, paleontologii au găsit o căpuşă, supranumită "Dracula", care datează de acum 100 milioane de ani, care ar fi putut să conţină ADN-ul dinozaurilor.

