Logodna Prințului Harry. Cât a costat rochia îmbrăcată de Meghan Markle

De curând cei doi au dat publicității o serie de fotografii care marchează logodna cuplului princiar, scrie The Independent.

Pozele au stârnit aprecierea tuturor, însă puțini știu cât a costat rochia pe care Meghan a îmbrăcat-o.

Rochia neagră din dantelă fină a fost creația unor designeri australieni, Tamara Ralph și Michael Russo, care ar fi costat 56.000 de lire.

Prinţul Harry, în vârstă de 33 de ani, al cincilea în ordinea de succesiune la tronul britanic, şi Meghan Markle, în vârstă de 36 de ani, care a devenit cunoscută pe plan internaţional după ce a jucat în serialul de televiziune american "Suits", şi-au anunţat logodna la sfârşitul lunii noiembrie.

Se preconizează că cei doi se vor căsători pe data de 19 mai 2018.

În timp ce unii au apreciat fotografiile, alți internauți au fost revoltați de prețul uriaș al rochiei, reamintind că unii copii mor de foame în același timp.

If @thetimes is right and Meghan Markle’s dress for her photoshoot cost £56,000 then I am outraged. The Royal Family has certainly not cuaght the mood of the country if they think that kind of extravagance is OK while others go hungry and homeless.