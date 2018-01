Întârzieri și nervi în aeroportul JFK din New York, inundat după ce s-a spart o conductă

Problemele se ţin lanţ în aeroportul JFK din New York. O conductă s-a spart şi unul dintre terminale, dedicat zborurilor internaţionale, a fost evacuat parţial şi închis pentru toate operaţiunile.

Călătorii au postat pe internet imagini cu apa care curgea pe pereţi şi cu sălile inundate.

Cei mai mulţi dintre oamenii evacuaţi erau deja cu nervii întinşi la maximum după ce ninsorile şi gerul au dat peste cap programul aeroportului.

Deşi vremea s-a mai îmbunat duminică, zeci de zboruri au fost anulate. Sălile s-au umplut cu bagajele celor care au aşteptat ore în şir pentru a se îmbarca într-un avion.

Şi ghinionul a făcut ca unele dintre bagaje să se afle chiar în terminalul inundat.

JFK Terminal 4 is experiencing a slight flood as the result of a broken water main. Many flights may be slightly delayed as a result. pic.twitter.com/QQooTVLogk — Ray [REDACTED] (@rayjwatson) January 7, 2018