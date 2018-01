Incendiu violent izbucnit în apropierea aeroportului din Dublin. VIDEO

Twitter/ Dublin Fire Brigade ‏

Opt divizii de pompieri s-au luptat să stingă un incendiu puternic izbucnit lângă aeroportul din Dublin.

Opt unități ale Brigăzii de Pompieri din Dublin au intervenit pentru a stinge un incendiu violent izbucnit lângă aeroportul din Dublin, scrie RT.

Firefighting operations are continuing at the vehicle recycling centre in St Margarets. Our aerial drone unit is now on scene to help direct firefighting resources. This will be done with close liaison with the @IAApress pic.twitter.com/DyFENgPPGO — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) January 10, 2018

Serviciile de urgență au fost alertate. Un apel la numărul unic de urgență anunța că un centru de reciclare a deșeurilor metalice a fost cuprins de flăcări. Zona unde a izbucnit incendiul este una apropitată de terminalele principale ale aeroportului din Dublin.

Pompierii au dat publicității imaginile surprinse în momentul intervenției, unde se puteau observa coloanele negre de fum care se ridicau spre cer.

We now have 8 units attending the St Margarets / Sandyhill fire near the airport including aerial ladder & foam unit #Dublin #fire pic.twitter.com/af0UmalbGQ — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) January 10, 2018

Multe dintre vehiculele staționate în centrul de reciclare au fost cuprinse de flăcări.

La fața locului, opt unități de pompieri au intervenit printre care și una aeriană. Salvatorii s-au folosit de drone pentu a analiza pagubele și pentru a depista focarele.

Îngrijorați de fumul gros și de spuma prezentă pe pista de aterizare, mai mulți pasageri și-au manifestat îngrijorarea pe rețelele de socializare.

Reprezentanții aeroportului din Dublin au declarat că zborurile nu au fost afectate și că incendiul s-a produs în proximitatea aeroportului.

There is a fire in St Margaret's near the airport. The fire is not on the airport campus and the smoke is not having an impact on airport operations. pic.twitter.com/xBxZuzqmVV — Dublin Airport (@DublinAirport) January 10, 2018

