Imagini spectaculoase de la Cascada Niagara: „E mai frumoasă iarna”

Gerul nu a împiedicat turiștii să viziteze Cascada Niagara, așa cum reiese din imaginile postate pe rețelele de socializare. Din fotografii se poate observa cum, frigul a transformat porțiuni ale cascadei în opere de artă ale naturii.

„Am venit să vedem această minune a naturii și frumusețea anotimpului iarna. Frumusețea aduce după sine geruri. Mulți vin să vadă cascada vara, însă acum are o altă frumusețe, de care trebuie să ne bucurăm cu toții”, a spus Kevin McGowan, un turist din Florida, pentru filiala locală a postului NBC, WGRZ.

Un alt turist, Brien, a venit din Australia pentru a asista la acest spectacol al naturii.

„Înghețăm. În Australia, cea mai scăzută temperatură este de minus cinci grade. Aici sunt minus 24. Este mult mai spectaculos decât în revista National Georgaphic”, a spus el.

Gerul care s-a instalat în America de Nord nu dă semne că se dă dus. În statul New York, s-au înregistrat temperaturi de minus 35, chiar minus 45 de grade Celsius, iar asta fără a pune la socoteală vântul îngheţat.

