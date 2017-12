Greșeala uriașă pe care un dealer de droguri a făcut-o în fața polițiștilor. A fost reținut imediat

Bărbatul, probabil extrem de concentrat pentru a transporta cantitatea de canabis în siguranță, a confundat mașina poliției cu un taxi și a urcat. Surprinși de situație, agenții de poliție l-au percheziționat și au găsit asupra lui 1000 de țigarete care conțineau canabis, scrie thelocal.dk.

"Noaptea trecută, un dealer de canabis, care dorea să ajungă acasă, a intrat repede într-un taxi. El a avut parte de o mare surpriză când și-a dat seama că era de fapt o mașină de poliție care staționa", au scris reprezentanții poliției pe Twitter.

"Ofițerii de poliție au fost foarte bucuroși să-l întâlnească, deoarece avea în jur de 1.000 de țigarete care conțineau canabis", a continuat tweet-ul.

I går nat ville en hashhandler fra Christiania hurtigt hjem og han satte sig i en taxa. Overraskelsen var stor, da han opdagede, at det var en politibil han var steget ind i. Betjentene var glade for at se ham, da han havde ca. 1.000 joints på sig. Han slap med en bøde #politidk