Fost lider al grupării mafiote Yakuza, arestat după 14 ani de fugă. Tatuajele l-au dat de gol

Shigerau Shirai, în vârstă de 74 de ani, a fost arestat de o echipă SWAT, miercuri, în timp ce făcea cumpărături într-o piață din centrul orașului Lopburi, relatează The Guardian.

Mafiotul fusese dat în urmărire generală pentru uciderea unui rival, însă autorităţile nu au reuşit să îi dea de urmă. Liderul yakuza a fugit în Thailanda şi s-a stabilit acolo. S-a însurat cu o thailandeză şi a trăit o viaţă liniştită, departe de lumea mafiei.

Fostul lider al mafiei a fost dat de gol de mai multe imagini postate pe Facebook de un thailandez, impresionat de tatuajele acestuia.

Imaginile au fost share-uite de zeci de mii de ori şi le-au atras atenţia autorităţilor japoneze. Într-una din poze, poliţiştii au observat un indiciu - bătrânelului îi lipsea degetul mic de la o mână, lucru caracteristic celor care au adus o ofensă grupării mafiote. Acela a fost momentul în care au alertat poliţia thailandeză.

Liderul yakuza a fost arestat imediat şi urmează să fie trimis în Japonia, unde îşi va petrece probabil tot restul vieţii după gratii.

