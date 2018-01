Fiul unui parlamentar britanic, supranumit "Brexit" de către părinți

Jenkyns s-a căsătorit pe 22 decembrie cu Jack Lopresti, un alt parlamentar conservator, iar fiul lor Clifford are 9 luni. Cuplul a ajuns pe primele pagini ale ziarelor după ce, iniţial, relaţia lor a fost o aventură, iar aceştia s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, potrivit Metro

La ceremonie au fost invitate 70 de persoane, printre care prieteni şi membrii familiei. Jenkyins a declarat: "Numele Clifford este un omagiu adus tatălui meu, care a murit în urmă cu 6 ani, iar gândurile mele se îndreaptă către el.

Pe fiul meu, Clifford, l-am supranumit "Brexit Clifford", pentru că a fost născut atunci când articolul 50 a fost declanşat în Parlament."

Merry Christmas everyone. Wishing you a peaceful and magical day. Loving Clifford's 1st Christmas. pic.twitter.com/w7NRkkTckr