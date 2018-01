Explozie violentă în Anvers, Belgia: cel puțin 14 răniți

O explozie puternică a semănat panică în orașul Anvers, după ce mai multe persoane au fost rănite în urma deflagrației, scrie RT.

Deflagrația s-a produs la un restaurant italian. Explozia a fost atât de puternică încât a afectat trei clădiri din zonă.

A horrible explosion in #Antwerp So far 5 wounded. Police and fire department think it was a gas explosion. https://t.co/1c8f2Mz65u pic.twitter.com/Tulck0MsOl