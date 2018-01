Euronews: ”E cineva acolo? Premierul Japoniei şi-a ales cel mai prost moment să viziteze România”

Premierul japonez Shinzo Abe a călătorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizită istorică în România - doar pentru a afla că omologul său nu a fost acolo pentru a-l întâmpina.

Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizită oficială la Bucureşti.

"Dar momentul a fost nepotrivit: el a venit după ce fostul premier Mihai Tudose a demisionat, luni, după ce a pierdut sprijinul partidului său. Demisia a afectat programul lui Abe, care a vizitat România ca parte a turneului său din Europa de Est", notează Euronews.ro, conform news.ro.

Abe şi-a anulat vizita la Guvern, dar s-a întâlnit cu preşedintele Klaus Iohannis, mai scrie Euronews.

Honoured to welcome Prime Minister @AbeShinzo to ????????. Romania and Japan share common values & interests and we wish to strengthen our relations by launching a Strategic Partnership in the near future. pic.twitter.com/EEvqpXxAGn