Donald Trump se declară "un geniu foarte stabil"

De fapt, de-a lungul întregii mele vieţi cele două cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintală şi faptul că sunt, cum ar veni, deştept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!

"Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedetă TV de top... preşedintele Statelor Unite (din prima încercare). Cred că pentru asta trebuie să fii nu deştept, ci geniu... şi un geniu foarte stabil!" - a mai comentat liderul de la Casa Albă.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....