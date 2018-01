Trump, criticat dur în mediul online. Momentul stânjenitor în care a fost surprins când intona imnul național

Trump a fost prezent, luni seară, la un meci de fotbal american, acolo unde a fost intonat imnul național în deschiderea meciului. Destul de implicat în momentul cu pricina, președintele american a încercat să fredoneze imnul, fără succes, însă.

Imaginile s-au viralizat imediat în spațiul online, iar toți mai mulți utilizatori și-au pus întrebări cu privire la starea de sănătate mintală a liderului american.

Mai mult decât atât, criticii s-au bucurat și au profitat de moment, aducându-i aminte lui Trump de momentul în care el i-a judecat pe fotbaliștii care nu cunoșteau imnul național.

America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0