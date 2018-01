Donald Trump, criticat după ce și-a lăsat soția și fiul în ploaie, iar el a stat sub umbrelă

Cei trei au fost surprinși urcând la bordul avionului prezidențial, în Florida, pe o vreme ploioasă, scrie The Independent. Ceea ce s-a putut vedea cu ochiul liber a fost lipsa de cavalerism a preşedintelui american în momentul îmbarcării.

Fotografiile arată că Trump se protejează de ploaie ţinând o umbrelă mare. Soţia sa, Melania, şi fiul său, Barron, au rămas neacoperiţi în timp ce se urcau în avion.

Cuplul prezidenţial, împreună cu fiul Barron, a petrecut un weekend prelungit în resortul Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida.

