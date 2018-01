Donald Trump a gafat din nou, într-o conferință alături de premierul norvegian

Agerpres

Președintele Donald Trump a spus că Statele Unite au vândut avioane de luptă F-52 Norvegiei, în timpul unei conferințe de presă alături de primul ministru norvegian Erna Solberg, miercuri.

Însă jurnaliștii de la Business Insider scriu că o asemenea aeronavă nu există, iar Trump ar fi fost confuz, pentru că America a vândut Norvegiei de fapt 52 de avioane F-35. Primele 3 au fost livrate în luna noiembrie 2017.

Gafa președintelui nu a rămas însă fără ecou, multe mesaje pe Twitter fiind ironice la adresa sa.

F-52s? Oh boy. Bet the Marines are gonna want a STOVL version. — Kevin Baron (@DefenseBaron) January 10, 2018

Did Trump just say F-52?#Norway — Christina (@chris_ortiz26) January 10, 2018

Selling F52’s to Norway. Now they can dominate Call of Duty. — Mike Matson (@matson9999) January 10, 2018

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer