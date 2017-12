Doi bărbați heterosexuali s-au căsătorit pentru a evita plata unui impozit de 50.000 de €

Cei mai buni prieteni, Matt Murphy și Michael O’Sullivan sunt heterosexuali, cu toate acestea au decis să se căsătorească când au realizat cât de mare este taxa pentru casa pe care Matt (83 de ani) vrea să i-o lase moștenire lui Michael (58 de ani). Căsătoria i-a scăpat de plata a 50.000 de euro.

Cei doi se cunosc de 30 de ani. Michael O’Sullivan a ajuns să locuiască pe străzi iar Matt Murphy, bolnav, avea nevoie de cineva care să-l îngrijească. Cei doi bărbați au devenit foarte apropiați. O’Sullivan a mai fost căsătorit în trecut, cu o femeie. Pentru Murphy aceasta este prima căsătorie.

Căsătoria între persoanele de acelaşi sex a fost legalizată în 2015, în Irlanda.

Best friends Michael O'Sullivan and Matt Murphy ahead of civil marriage in order to avoid inheritance tax. More @IrishMirror pic.twitter.com/skGJLeqoxN