De ce a ieşit avionul turcesc de pe pistă. "Doar un miracol ne-a salvat"

Incidentul din noapte de sâmbătă spre duminică de pe aeroportul din Trabzon ar putea avea o explicaţie familiară mai degrabă şoferilor.

Avionul companiei turceşti Pegasus a derapat la aterizare, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în noroiul din jurul pistei de la Trabzon. A alunecat apoi circa 30 de metri pe faleza Mării Negre, aflată chiar lângă aeroport.

Cei 162 de pasageri şi echipajul au fost evacuaţi rapid. 11 persoane au suferit răni uşoare şi au ajuns la spital. „Am aterizat fără probleme, apoi am auzit un zgonot puternic şi avionul a început să se zgâlţâie. Am fost aruncaţi într-o parte. Am văzut cum avionul se înclina", a relatat pasagera Fatma Gördü pentru Hurryet. "Mirosea a combustibil, ne-am temut că va lua foc.Ne-am panicat, erau gravide şi copii la bord. Doar un miracol ne-a salvat, puteam să explodăm sau să cădem un miracol”.

Potrivit experţilor în aviaţie consultaţi de Welt, incidentul ar fi fost cauzat de fenomenul de acvplanare, pista fiind udă după ploile care au afectat regiunea în seara de sâmbătă. Ar putea fi vorba însă şi de o problemă tehnică, o aeronavă de acelaşi tip - Boeing 737-800 - fiind implicată într-un incident similar în Indonezia anul trecut.

O altă explicaţie ar putea fi eroare de pilotaj sau îngrijirea proastă a pistei. În mod normal, pistele aeroporturilor trebuie curăţate constant de urmele de cauciuc lăsate de avioane la aterizare, deoarece acestea pot duce la derapaje.

