De 78 de ani sărbătoresc Crăciunul împreună și nu au fost niciodată separați. Care este secretul relației lor de durată

De 78 de ani, doi soţi din Cincinnati sărbătoresc împreună Crăciunul. S-au căsătorit în 1939 şi de atunci sunt nedespărţiţi.

În timp au învăţat cum să îşi întreţină povestea de iubire. Îşi fac declaraţii de dragoste chiar şi acum şi nu au adormit niciodată supăraţi unul de celălalt.

Aceşti doi soţi au sărbătorit 78 de ani de căsnicie alături de familie şi de prietenii pe care îi au la căminul de bătrâni în care locuiesc. A fost momentul perfect pentru a-şi aminti de tinereţe şi de începuturile relaţiei lor.

El era cam "neserios" şi ea ştia acest lucru. Aşa că nu i-a acceptat prima invitaţie în oraş. "Ea se vedea cu cineva, dar eu am insistat, şi am reuşit să o conving să iasă cu mine", poveste;te plin de nostalgie Fielding Lee.

S-a întâmplat la începutul anului 1939, când în cinematografe rula filmul "Pe aripile vântului", iar o maşină nouă costa şapte sute de dolari. Au mers într-un parc de distracţii din Chicago şi încă au fotografia pe care au făcut-o în acea zi.

"Când am ajuns într-un colţ mai întunecos, am luat-o în braţe şi am sărutat-o. De atunci, o tot sărut", a povestit bărbatul.

În decembrie, acelaşi an, s-au căsătorit. "Când i-am zis mamei că mă voi mărita cu Lee, m-a întrebat: Eşti sigură? Eşti absolut sigură?", spune Marion Lee.

Anii au dovedit că a făcut o alegere bună. De-a lungul deceniilor, cei doi au învăţat că pentru a-şi ţine relaţia în viaţă, trebuie să facă şi compromisuri.

"Încă ne iubim şi mă simt binecuvântat să o am alături", o spune Fielding. Declaraţiile de dragoste nu au lipsit niciodată, iar el încă îi face serenade.

În lunga lor căsnicie, au îngrijit trei copii, patru nepoţi şi doi strănepoţi. Şi au şi un sfat pentru cuplurile aflate la început de drum: "Să nu vă duceţi niciodată la somn supăraţi".