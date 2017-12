Cine e atacatorul din Melbourne, care a dat cu mașina peste 19 trecători: droguri și probleme mintale

Atacatorul în vârstă de 32 de ani este un australian de origine afgană, care are un trecut marcat de violenţe, consum de droguri şi probleme de sănătate mintală.

''În acest moment, nu avem vreo dovadă sau vreo informaţie care să indice o legătură cu terorismul'', a afirmat comisarul-şef al poliţiei din statul australian Victoria, Shane Patton, potrivit Agerpres.

A man is pulled by police from the white SUV at Flinders St.

