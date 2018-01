Cel puțin 24 de civili, între care 10 copii, uciși în raiduri aeriene lângă Damasc

Potrivit bilanţului OSDO, 24 de civili, dintre care zece copii, au fost ucişi în raidurile aeriene efectuate de aviaţia siriană şi cea rusă, precum şi în tirurile de artilerie în regiunea Ghouta de Est, enclavă din apropierea Damascului, informează AFP, citat de Agerpres.

Asediată din 2013 de regim şi afectată de o gravă penurie de alimente şi medicamente, Ghouta de Est a fost marţi din nou ţinta unor intense bombardamente. Ca represalii la aceste raiduri, rebelii au lansat obuze asupra a două cartiere din Damasc, un fief al regimului, unde patru persoane şi-au pierdut viaţa, potrivit presei oficiale.

At least 2 individuals killed, others injured in #Syrian - #Russian alliance war plane missiles fired on #Saqba in #EasternGhouta . pic.twitter.com/n9URlFCfSV

Bombardamentele cele mai sângeroase din Ghouta de Est au lovit localitatea Hamouria, unde 13 civili au murit, potrivit OSDO. De asemenea, la Douma s-au înregistrat şapte morţi, informează sursa citată.

The @SyriaCivilDef teams today managed to recover 8 civilians including 3 women and 2 babies from the rubble alive, as a result of an air raid targeted the residential neighborhoods of #Saqba city in #EasternGhouta pic.twitter.com/3GHTl8L9su