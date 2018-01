Cea mai caniculară zi de după 1939 în Sydney. Meciuri de tenis, suspendate din cauza căldurii

Biroul de Meteorologie a declarat iniţial ziua ca fiind cea mai caldă înregistrată vreodată în regiunea metropolitană a oraşului australian în momentul în care termometrele arătau 47,1 grade în suburbia de vest Penrith. Cu toate acestea, serviciul de prognoză a afirmat mai târziu că a omis un record de 47,8 grade înregistrat în 1939 de o staţie de înregistrare acum închisă.

Jucătorii care iau parte la ultimele competiţii din cadrul Cupei Mondiale de Cricket de la Sydney (Sydney Cricket Ground) au jucat în căldura extremă, ajunsă la 57,6 grade, după cum au înregistrat camerele termice în mijlocul terenului.

Meciurile din cadrul turneului internaţional de tenis de la Sydney au fost de asemenea suspendate când temperaturile la faţa locului au depăşit 40 de grade şi capul de serie numărul 5 Kristina Mladenovic s-a retras din meci după ce a fost grav afectată de căldură, a transmis postul australian ABC.

Australia: Sydney Cricket Ground heat stress tracker displays a temperature of 57.6C !! during day four of the Fifth Ashes Jan 7 2018 pic.twitter.com/gz5V6BcETY