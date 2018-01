Canadianul care a fost ostaticul talibanilor timp de cinci ani, arestat pentru agresiune sexuală

Boyle și familia sa au fost salvați din Pakistan în a doua jumătate a anului 2017, după ce au stat în captivitate timp de cinci ani. Bărbatul și soția sa Caitlan Coleman au fost răpiți în timp ce se aflau într- expediție pe munte, într-o regiune din Afganistan, scriu The Guardian și CNN.

În cursul săptămânii, poliția din Ottawa a primit 15 plângeri împotriva lui Joshua Boyle, opt dintre ele pentru agresiune, două pentru agresiune sexuală, două pentru sechestrare și o plângere pentru amenințare cu moartea. Totodată, el este acuzat că ar fi obligat o persoană să ingereze o substanță toxică, dar și că a oferit informații neadevărate poliției, potrivit documentelor din instanță citate de Totonto Star.

Incidentele ar fi avut loc în ultimele luni, după ce familia s-a întors în Canada.La momentul arestării, Boyle locuia cu familia într-un apartament din Ottawa și tocmai ce se întâlnise cu premierul Justin Trudeau. În ziua de Anul Nou, el a fost prezentat instanței, iar judecătorii au decis să rămână în custodia poliției.

Today was a wonderful experience for my family, and Ma'idah Grace Makepeace seemed truly enamoured. Incidentally, not our first meeting with @JustinTrudeau, that was '06 in Toronto over other common interests, haha. pic.twitter.com/Aj2eVGJoux