Bărbatul fără adăpost, supranumit „eroul de la Manchester”, recunoaște că a furat bunurile victimelor atentatului

Un bărbat fără locuință pe care presa britanică l-a calificat drept erou, după atentatul de la Manchester care a avut loc în 22 mai 2016, a recunoscut că a furat o poșetă și un telefon mobil pe care le-a găsit la locul tragediei.

Chris Parker se afla la intrarea pe Arena din Manchester, când un susținător al grupării Stat Islamic a detonat un dispozitiv improvizat asupra mulțimii care pleca de la un concert al cântăreței americane Ariana Grande.

La acel moment, bărbatul a dat interviuri emoționante care i-au adus în presă titlul de „eroul de la Manchester”, povestind cum a ajutat răniții. Astfel, oamenii au pornit o campanie prin care au strâns peste 50.000 de lire ca să-l ajute pe omul fără adăpost.

Însă imagini de pe camerele de supraveghere, prezentate în instanță, au scos la suprafață un adevăr neașteptat: în timp ce victimele zăceau pe pământ, Chris Parker era ocupat să le fure din genți, scrie publicația britanică The Independent.

Potrivit sursei citate, din imagini se poate vedea cum se întoarce de mai multe ori la una din victimele rănite Pauline Healey, a cărei nepoată a fost ucisă de explozie, și îi fură geanta. Totodată, el a furat telefonul mobil al unei adolescente.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se poate vedea cum Parker pare agitat. Cu un rucsac în spate și purtând în fes de lână, el se plimbă printre victime, folosindu-și telefonul, după care pare să acorde asistență unei femei rănite, înainte ca serviciile de urgență să ajungă la locul incidentului.

Totodată, el apare într-un filmuleț vorbind cu o fetiță a cărei mamă ar fi murit în explozie și, împreună cu un polițist, încearcă să o liniștească.

Când echipajele de poliție înarmate apar la locul incidentului, alături de paramedici, Parker poate fi văzut plecând. Însă el se întoarce la Pauline Healey, care zace la pământ, lângă alte două victime, și îi fură geanta, în timp ce paramedicii încearcă să resusciteze victimele din apropiere. Mai mult, bărbatul a fost surprins verificând buzunarele unui palton găsit pe scări.

Arestat pentru 30 de zile

Bărbatul de 33 de ani, care în prezent locuiește în Halifax din vestul ținutului Yorkshire, a recunoscut în fața unei instanțe că a comis două furturi și că a fost impicat într-un caz de fraudă. Totodată, el a fost acuzat că a încercat să îi fure paltonul unei alte persoane și că ar fi responsabil de alte trei cazuri de fraudă, însă a respins acuzațiile.

„A recunoscut că a furat bunuri ale victimelor atentatului de pe Manchester Arena și că a și folosit un card bancar al unei victime după aceea”, a spus Louise Brandon, o reprezentantă a instanței.

Și anterior, între 2000 și luna februarie a anului trecut, șl a comis mai multe furturi, fiind acuzat și pentru ele. Chris Parker a admis în fața instanței ca a folosit unul dintre cardurile femeii, dar a negat că i-ar fi folosit și un alt card bancar, cât și unul de transport.

„A pledat vinovat pentru ele și și-a cerut scuze pentru comportamentul revoltător din seara atentatului”, a spus John Broadley, avocatul său.

Astfel, judecătorul Davin Hernandez a decis ca bărbatul să stea în arest până în 30 ianuarie, după ce a încălcat termenii eliberării pe cauțiune și nu s-a prezentat marți în instanță, fiind necesară intervenția poliției pentru a-i da de urme.

Astfel, autoritățile au descoperit că se ascundea într-o casă, iar miercuri a fost arestat și adus în fața instanței.

La scurt timp după atentat, el a acordat mai multe interviuri presei: „M-a pus la pământ (n.r – explozia), dar apoi m-am ridicat și, în loc să fug, instinctul mi-a zis să mă întorc să ajut vicimele. Erau oameni peste tot pe jos. Am văzut o fetiță fără picioare. Am învelit-o cu un tricou și am întrebat-o unei sunt părinții ei”, susținea el la acel moment.

Totodată, el a povestit cum o femeie rănită grav ar fi murit în brațele sale. Pe de altă parte, anchetatorii susțin că bărbatul a oferit doar „asistență limitată” victimelor și, mai mult de atât, a și profitat de ocazie ca să fure de la victime.

Publicații din toată lumea l-au lăudat după atentatul din Manchester. Mai mult, prin intermediul unei campanii, oamenii au strâns pentru el peste 52.000 de lire, însă banii se vor întoarce la cei 3.800 de donatori.

„Fac acest lucru fără să îl judec pe Chris și cu respect pentru procedurile judiciare. Vreau să îmi exprim solidaritatea cu victimele lui din noaptea respectivă și să îmi cer scuze dacă, prin campania mea, le-am cauzat dificultăți”, a spus Michael Johns, cel care pornise campania.

Potrivit site-ului pe care s-au strâns donațiile, Parker nu a primit niciun ban până în prezent.

