Atentat sinucigaș în Kabul: 6 morți. ISIS a revendicat atacul

Potrivit Agerpres, gruparea jihadistă Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze, potrivit agenţiei sale de propagandă Amaq, relatează Reuters.

Atacul, comis în momentul în care angajaţii soseau la birou, are loc la o săptămână după un asalt împotriva unui centru de antrenament al NDS din capitala afgană.

Najib Danish, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, a declarat pentru AFP că şase civili care se aflau într-o maşină au fost ucişi de explozie.

"Şase persoane au murit şi alte trei au fost rănite", a mai spus el.

#Kabul - At least four civilians and two NDS members were killed and three others including two civilians were wounded in a suicide attack at a check post of NDS in Kabul city, source confirmed to TOLOnews. Daesh has claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/Cukxzqt0YC