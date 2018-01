Dublu atentat în centrul Bagdadului. 35 de persoane au murit, 90 au fost rănite

Potrivit Ministerului de Interne, atentatul a fost cauzat de doi atacatori sinucigași, care și-au detonat centurile cu material explozibil într-o piața mară, unde se adună zilierii în căutare de muncă.

Aceeași zonă a mai fost vizată anteror de explozii. Potrivit AFP, ca urmare a atacului, în zonă au fost trimise echipaje din forțele de securitate.

Pentru moment, nicio grupare nu a revendicat atacul, însă în trecut au mai avut loc incidente similare, care au fost organizate de gruparea Stat Islamic.

08.00: Bilanțul anterior al celor două explozii simultane era de 16 morți, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Death toll continuing to mount; Tayaran is a major intersection in eastern #Baghdad between Sadr city and al-Jumariyah bridge over the Euphrates.

So far no group claimed responsibility for the twin attacks pic.twitter.com/d6quABJi7j