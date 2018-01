Accident feroviar grav, soldat cu aproximativ 200 de răniți

Trenurile s-au ciocnit în oraşul Germiston, la est de Johannesburg.

Acest nou incident a survenit după ce săptămâna trecută un camion s-a ciocnit cu un tren în provincia Free State din această ţară, provocând moartea a 19 persoane şi rănirea a peste 180.

Purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgenţă din Africa de Sud, Russe Meiring, a declarat, pentru postul de ştiri eNCA, că deocamdată nu s-au înregistrat decese ca urmare a accidentului.

UPDATE: Train crash leaves more than 200 injured in Gauteng https://t.co/SsPA7zer5o via @SABCNewsOnline