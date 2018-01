Cel mai notoriu violator din UK, eliberat după 10 ani de detenție. A abuzat 12 femei

John Worboys, cunoscut și ca ”violatorul din taxiul negru”, a fost condamnat pentru violarea și agresarea sexuală a 12 pasagere în 2009. El a fost acuzat că a agresat sexual peste o sută de femei, după ce le-a pus droguri în băutură. A fost condamnat doar pentru 12, relatează Daily Mail.

Comisia pentru eliberări condiționate a aprobat eliberarea acestuia, cu condiția să nu-și contacteze victimele. Decizia a provocat furie în rândul celor care apără victimele violențelor sexuale.

”A stat în închisoare 9 ani și 9 luni, adică o lună pentru fiecare victimă. Cum putem spune că s-a făcut dreptate”, spune Karen Ingala Smith, o apărătoare a femeilor abuzate.

Worboys, fost actor de filme porno și striper, a atacat numeroase femei în decursul a cinci 5 ani, între 2002 și 2008. Multe erau femei tinere care petreceau în localuri de noapte în Londra. De mai multe ori s-a oferit să le ducă acasă pentru sume mai mici, afirmând că locuiește în direcția în care merg și ele. Însă odată ce ajungeau în mașina sa, își punea planul în acțiune.

