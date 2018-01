41 de persoane intoxicate cu monoxid de carbon, în SUA. O tânără de 13 ani a murit

O fată de 13 ani a murit, iar rudele sale se află în stare gravă după ce clădirea de 12 etaje în care locuiau a fost cuprinsă de vapori de gaz, scrie ABC 7 News.

În total 41 de persoane primesc îngrijiri medicale, printre care și 7 de ofițeri de poliție care luptau pentru salvarea și evacuarea persoanelor. Șase dintre victime erau inconștiente atunci când au fost aduse la spital.

#BreakingNews - update in #PerthAmboy. 13 year old girl killed and 3 others critical after carbon monoxide poisoning inside multi family home. responding to the incident TWENTY SEVEN police officers also injured/ sickened. Cause still under investigation. pic.twitter.com/c6S26FA7N2