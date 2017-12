Mesaj dur al premierului Tudose pentru Banca Naţională. "Du-te, frate, acasă"

Inquam Photos / Octav Ganea

După ce leul a atins vineri un maxim istoric, şeful Guvernului transmite o ameninţare nu foarte voalată celor de la BNR.

Întrebat într-un interviu difuzat sâmbătă, la Antena 3, dacă va avea o întrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şeful Guvernului a răspuns: "Da, am primit o scrisoare de la domnia sa, o să-i dau curs după ce se termină acest an. Să vedem cum închide sistemul bancar acest an fiscal, care a fost rolul Băncii Naţionale a României, fiindcă, repet, este Banca Naţională a României, nu a cuiva. Şi pe baza acestor analize, tot în ianuarie, o să avem şi o întâlnire şi o să vă fac şi public imediat concluziile, fiindcă eu (...) m-am cam săturat ca nişte oameni de pe acolo să tot arunce în aer tot felul de lucruri publice şi când îl întrebi - (spune că - n.r.) a vorbit în nume personal. Păi, du-te, frate, acasă, dacă tot eşti persoană fizică!".

Totodată, şeful Executivului a spus că BNR "poate să intervină", atunci când este necesar, pe piaţă. "Eu vreau să-şi facă treaba ca Bancă Naţională a României, a României, repet. Nu este banca naţională a băncilor din România", a mai afirmat Tudose.

"Ţinta pentru zona euro este permanentă, se lucrează la acest lucru, numai că anumite zone din România pot să se integreze - cu ghilimelele de rigoare - şi astăzi, când stăm de vorbă, dar România nu este numai Piaţa Universităţii, România este şi un pic mai pe la periferie, şi zonele de lângă noi, şi pe la sate şi oameni care câştigă acum echivalentul a câţiva dolari în agricultura primară, câţiva euro. Haideţi să fim foarte competitivi când intrăm în zona euro, că altfel ar putea să ne doară! La ceea ce lucrăm este să ne asigurăm că zona de convergenţă este atinsă din ce în ce mai bine şi mai îndestulată pentru România. În fapt tot ceea ce facem pentru acest lucru de fapt ajută ţara oricum. Când vom fi pregătiţi, vom intra", a spus Tudose în acelaşi interviu.

Premierul Mihai Tudose a fost întrebat dacă anul 2020 este o ţintă pentru zona euro. "Poate este mai repede. (...) Cât de repede se poate, dar să fim pregătiţi pentru acest lucru", a mai afirmat el.

"Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe această zonă (n.r. - de împrumut)", a smai pus Tudose, care a susţinut că prognoza economică a FMI a început să concorde cu realitatea din România.

"Văd că şi-au mai revenit. Ţineţi minte declaraţiile lor de la jumătatea anului, când au venit cu deficitul de 5%, cu creşterea de 2% şi atunci când i-am întrebat cam ce tratament iau, ca să ştim să evităm noi pastilele acelea, că lor nu le face bine, toată lumea a zis: Ne punem noi cu Fondul Monetar, dar nu cu Fondul în sine, ci cu oamenii de pe aici? Iată că noi am avut dreptate şi văd că şi-au mai revenit şi ei. A început acum prognoza lor să concorde cu realitatea", a afirmat prim-ministrul.

Tudose a exclus posibilitatea unei noi crize economice în România.

"Eu văd că stăm foarte bine. (...) În 2008 nu a fost o criză, a fost incompetenţa celor care au condus atunci. (...) Vreţi să avem o atitudine servilă în faţa unor băieţi din ăştia care ne-au cam demonstrat că nu prea se pricep? Haideţi să o avem! Dar eu nu pot să fac asta, dovadă că avem creştere economică, se pare că va fi peste 6 per total an, deficitul sub 3 şi structural şi cash-ul. (...) Dacă era după ei, astă-vară nu mai aveam lefuri, nu mai aveam salarii, închideam mustăria, deficitul 6%, creştere economică aproape deloc. Vai, vine criza! Criza pleacă de la lipsa de încredere în structurile statului", a subliniat Tudose.

Premierul a susţinut că "cineva tot încearcă să genereze crizele respective".

