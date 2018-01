Cum trebuie să procedăm, dacă vrem să slăbim echilibrat

A început anul și mi-am propus să slăbesc. O intenție lăudabilă, dacă nu rămâne doar la acest nivel și dacă este dusă la bun sfârșit inteligent.

Pierderea kilogramelor se face lent; cel mult 500 de grame săptămânal este limita normalității. În caz contrar, efectele negative vin cascadă.

Între 1000 și 1500 de kilocalorii are nevoie un adult în fiecare zi doar ca să respire. Or, dietele care se duc sub acest număr de kcal nu înseamnă slăbire.

Dr. Georgiana Taujan, medic specialist endocrinolog: „Organismul nostru este inteligent și el știe să se apere de înfometare. Și, instinctiv, fără ca noi să putem controla acest lucru, își va activa mecanismele de supraviețuire. Tot ceea ce va primi la mesele respective – chit că sunt puține kilocalorii, că sunt puține mese – le va stoca, pentru a nu muri de foame.”

Și nu doar stochează caloriile. Se mai întâmplă un fenomen nociv.

Dr. Șerban Damian, nutriționist: „Va utiliza, într-o logică a lui, și masă musculară și alte țesuturi. În mod sigur, se va utiliza și proteină, din structurile nobile: din mușchi, din programele interne. Pe termen lung, asta este complet nociv pentru organism.”

Să slăbiți eficient înseamnă să aveți trei mese pe zi, iar la fiecare masă să aveți o reducere calorică, pe care o calculează medicul, în funcție de datele dvs. biologice, pentru că slăbirea nu trebuie să fie o joacă cu propriul organism. În felul acesta, veți reduce masa grasă și nu masa musculară sau apa din organism.

Dr. Georgiana Taujan, medic specialist endocrinolog: „O slăbire eficientă reprezintă, aș putea spune, în medie un ritm de un kilogram pe săptămână, dintre care 500 de grame să fie masa grasă.”

Așadar, ca să accesați preponderent masa grasă aveți nevoie de mâncare în doze calculate; și nu doar o dată pe zi, ci de trei ori pe zi. Așadar, pentru a slăbi un kilogram, într-o sptămână, trebuie să tăiați 7000 de kilocalorii din rația cu care erați obișnuiți.