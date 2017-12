Vânătăile apărute pe picioare ascundeau o boală gravă. Mesajul lăsat de tânără familiei

O tânără mamă, în vârstă de 23 de ani, a murit în ziua de Crăciun, după ce în urmă cu doar patru săptămâni fusese diagnosticată cu leucemie.

Kirsten din Liverpool a mers la medic acum o lună, după ce i-au apărut mai multe vânătăi pe picioare. Când a văzut că nu se vindecă, familia a insistat ca tânăra să meargă la medic.

Kirsten, care avea acasă o fetiţă de un an, a fost diagnosticată cu leucemie acută pe data de 27 noiembrie, în urma unor analize amănunţite de sânge. Imediat a început tratament, însă, din păcate, starea ei s-a agravat după ce a făcut o infecţie la plămâni. Pe data de 25 decembrie a murit.

În ultimul ei mesaj pe Facebook, tânără mamă a scris: "Am fost diagnosticată cu leucemie şi am început tratamentul. Nu vreau să fiu compătimita de nimeni, iar mesajul meu este mai mult o rugăminte către voi, şi anume să vă ascultaţi corpul, să nu ignoraţi niciun simptom. Vreau să mulţumesc familiei mele şi tuturor prietenilor pentru că au insistat să merg la medic. Mă simt norocoasă să am asemenea oameni lângă mine. Vă mulţumesc tuturor".

Familia a descoperit mesajul abia după ce Kirsten a murit.

