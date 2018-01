„Plouă” cu iguane în Florida. De vină sunt temperaturile scăzute. FOTO

Astfel, pe rețelele de socializare au apărut numeroase fotografii cu șopârle verzi, care au înghețat și au căzut din copaci, din cauza temperaturilor scăzute, scriu Washington Post și The Guardian.

De exemplu, Frank Cerabino, editorialist la Palm Beach Post, a postat pe contul său de Twitter o fotografie cu o „iguană înghețată”, surprinsă pe marginea piscinei din Boca Raton. Și nu este singurul care a surprins un astfel de eveniment, astfel că presa a relatat că în sudul Floridei „plouă cu iguane”.

Acest lucru se datorează faptului că reptilele devin imobile atunci cânt temperaturile scad, a explicat Kristen Sommers de la Comisia pentru Conservare a Vieții Sălbatice. De exemplu, la temperaturi de 10 grade Celsius, ele devin lente, iar la temperaturi sub cinci grade, sângele începe să circule mult mai greu, iar când devine foarte frig, ele „îngheață” și pică din copaci, unde le place să stea de obicei.

„Adevărul este că în sudul Floridei nu avem astfel de temperaturi prea des sau timp de prea multe zile, așa că nu Vedem asta frecvent”, a mai spus Kristen Sommers.

Experții averizează populația să nu mute reptilele la soare, pentru că, pe măsură ce încep să se „dezmorțească”, ele vor încerca să se apere. Ron Magill, de la Grădina Zoologică din Miami a amintit un caz care s-a petrecut în 2010, când un bărbat a găsit niște ignane adormite, pe care le-a pus în camioneta sa. Reptilele s-au trezit și au început să i se urce pe spate, iar omul s-a speriat, astfel că era să comită un accident.

Dacă vremea se menține rece pentru o perioadă prea lungă de timp, iguanele mor, mai scrie Washington Post.

Și broaștele țestoase au fost afectate de frig. De exemplu, în apele înghețate din Golful Mexicului au fost observate țestoase înghețate care plutesc la suprafața apei, fiind vulnerabile în fața animalelor de pradă. Autoritățile din Texas au anunțat salvarea a 41 de țestoase, dar numărul lor ar putea fi mai mare.

