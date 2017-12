Un şofer a lovit maşinile parcate pe o stradă din Capitală. Explicaţia lui

Trei maşini au fost avariate aseară, pe o stradă din Bucureşti, după ce un şofer a intrat în două autoturisme parcate, apoi s-a răsturnat cu automobilul.

"Pur şi simplu am auzit o bufnitură, am coborât, am văzut maşina lovită. Trebuie să mergem la poliţie, nu a vrut să ne dea dovadă de reparaţie", spune unul dintre proprietarii maşinilor

Se pare că şoferul a pierdut controlul volanului din cauza unei probleme la una dintre roti şi nu a mai putut evita impactul cu cele două maşini parcate regulamentar.

Tânărul era singur în automobil şi a scăpat cu câteva zgârieturi.