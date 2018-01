Un hoț a ajuns la spital, după ce s-a bătut cu partenerul său pe pradă: „Am suferit o amnezie”

Caz neobişnuit la Gura Foii, în judeţul Dâmboviţa. Un furt a ieşit la iveală, după ce hoţii s-au bătut între ei pentru pradă. Ajuns la spital, cel înfrânt în luptă, un bărbat de 60 de ani, a povestit de la ce i se trag rănile.

Individul are nevoie de circa două săptămâni de îngrijiri medicale după ce a fost lovit crunt, cu pumnii şi picioarele.

Acuzat acum şi de furt, dar şi de lovire şi alte violențe, celălalt hoț este cercetat sub control judiciar.

Cei doi bărbaţi se cunosc de mult timp şi stau în sate învecinate. Au băut împreună, în timp ce plănuiau cum să dea lovitura. Au ales o casă nelocuită şi au luat de acolo fier vechi şi alte obiecte gospodăreşti. La sfârşit, nu s-au putut înţelege ce revine fiecăruia, iar bărbatul mai tânăr a devenit violent.

Marian Badea, victimă: „Am băut cu el, am mâncat, am făcut grătar după care m-a luat la bătaie.”

Reporter: „Aţi fost împreună la furt?”

Victimă: „Nu eu, el a fost. Nu ştiu, am suferit o amnezie după ce m-a bătut.”

Agresorul şi-a abandonat amicul bătut în drum, iar localnicii au chemat ambulanţa, care l-a dus pe rănit la spital.

Localnică: „Era bătut rău, vai de capul lui. M-am şi speriat.”

Localnic: „În ce hal a putut să-l bată, cred că i-a dat cu parul.”

Nu mică le-a fost mirarea poliţiştilor când au ajuns la spital, iar victima le-a povestit că tocmai ce s-a întors de la un furt şi că a fost bătut de complicele său. Aşa că anchetatorii au deschis nu unul, ci două dosare penale, pentru furt şi lovire şi alte violențe.

Cel suspectat de agresiune este o veche cunoştinţă a polititilor, care l-au anchetat în mai multe rânduri, pentru diferite furturi. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, dar judecătorii au decis să fie cercetat sub control judiciar.