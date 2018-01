Tudor Chirilă: Ne conduce o mână de iresponsabili cu un dispreț suveran față de popor

Tudor Chirilă a reacţionat dur pe Facebook după scandalul din PSD şi demisia lui Mihai Tudose și a amintit de protestele de pe 20 ianuarie.

"Sub ochii noștri, deja obișnuiți cu mizeria, în PSD se dă o luptă acerbă pentru putere. Tudose nu e de plâns. Ca Grindeanu, de altfel, nu a fost altceva decât o unealtă în mâna lui Liviu Dragnea. Doar că acum, mai mult decât pe vremea lui Grindeanu, PSD-ul e scindat. Tudose a avut și el aliații lui. Și invingătorii nu-i iartă pe învinși într-un partid cu mentalitate de haită. Preocupați de furăciune și puterea care o consfințește, pesediștii nu au cum să guverneze, asta e mai mult decât evident. Paradoxul este că sunt dezbinați în lupta pentru putere (banii statului), dar extrem de uniți când e vorba să modifice legile justiției ca să-și salveze pielea sau să modifice codul fiscal ca să mai poată da o șpagă "prietenilor". Cam ăsta e tabloul la care suntem obligați să asistăm. Un președinte de partid care numește prim-miniștri incompetenți pe care îi schimbă când vede că încep să-i ia fața. Așa că al treilea prim ministru va avea aceeași soartă. Tot sub ochii noștri.

Azi se împlinesc 168 de ani de la nașterea lui Eminescu. Ne conduce o mână de iresponsabili cu un dispreț suveran față de "popor". Hai să ne uităm un pic la o strofă din Împărat și proletar:

"Spuneţi-mi ce-i dreptatea?

- Cei tari se îngrădiră

Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;

Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră

Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră

Şi le subjugă munca vieţii lor întregi."

Vă sună cunoscut? Vă sună actual?

O parte a populației vede cusătura, păpușile, păpușarii. Cealaltă parte privește fascinată la televizor. Acolo unde sunt descrise cu lux de amănunte hainele împăratului. Care, evident, e gol. Pe 20 ianuarie cei care știu că împăratul e gol ies în stradă. Așa am auzit." este mesajul publicat pe contul personal de Facebook de Tudor Chirilă.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer