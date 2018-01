Tânără desfigurată în bătaie, într-un club din Oradea, pentru că a refuzat avansurile a doi bărbați

ebihoreanul.ro

O tânără, de 25 de ani, din Oradea a fost desfigurată în bătaie pentru că a refuzat avansurile făcute doi bărbați. A ajuns la spital plină de vânătăi și are nevoie de o intervenție chirurgicală.

În urmă cu două zile, tânăra a mers împreună cu mai mulți prieteni într-un club din Oradea. Scandalul s-a declanșat atunci când una din fetele din grup a fost abordată de doi bărbați, relatează ebihoreanul.ro.

”Era totul ok, până când doi tipi, pe care nu-i cunoșteam, au venit să vorbească cu sora mea Sandra și cu o altă prietenă de-a noastră. La un moment dat, fetele le-au zis că nu sunt interesate de ei, dar nu le-au lăsat în pace. Când unul dintre prietenii noștri, Aurel, le-a zis și el tipilor să le lase pe fete în pace, au început să ne dea pumni mie și lui Aurel. Noi doi am ieșit afară, ei au venit după noi, iar când eu am vrut să le fac poze, am luat mai multă bătaie”, a povestit pentru sursa citată fratele fetei care a ajuns bătută în spital.

Scandalul s-a oprit numai după ce la fața locului au ajuns polițiștii chemați de urgență. Un echipaj de ambulanță, sosit la fața locului, a transportat-o pe tânăra de 25 de ani la spital.

”E rău lovită. Ochiul stâng nu e deschis aproape deloc și e foarte mov. Are jumătate din față umflată, două oase rupte în obraz, un nerv blocat. S-ar putea să ajungă la operație. În plus, nu doarme bine, încă e în stare de șoc”, a mai spus fratele tinerei.

Pe 15 ianuarie, Alexandra, care a absolvit Facultatea de Arhitectură din Oradea, ar fi trebuit să ajungă în Amsterdam pentru că a obținut o slujbă la un birou de arhitectură. În loc să înceapă serviciul, tânăra ar putea să aibă nevoie de concediu medical.

Polițiștii au reușit să-i identifice pe agresori, care sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de loviri și alte violențe.

