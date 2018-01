Tânără de 25 de ani, desfigurată de Revelion. Fratele ei, în stare gravă pentru că a apărat-o

O fată de 25 de ani din Oradea şi fratele ei ar fi trebuit să se bucure de petrecerea de Revelion, dar amândoi au fost bătuţi crunt şi tânăra a ajuns desfigurată la spital.

Cei doi fraţi erau la petrecere într-un club şi fata le-a refuzat avansurile unor bătăuşi. Prima dată agresorii au sărit asupra fratelui, iar când sora s-a interpus ca să-i potolească, unul dintre bătăuşi a lovit-o atât de tare încât tânăra s-a prăbuşit inconştienta la pământ.

Fata şi fratele ei s-au întâlnit cu nişte prieteni într-un club iar, la un moment dat, câţiva bărbaţi de la o masă alăturată au început să le facă avansuri celor două fete din grup.

Când s-au văzut refuzaţi, au devenit agresivi şi au început să împartă palme. În câteva minute, hărţuială s-a mutat în stradă, iar primul vizat a fost fratele Sandrei.

Sandra, victima: "L-o pus la pământ, dădeau cu picioarele-n el şi eu m-am dus la ei să le zic frumos: "Măi, terminaţi că nu-i ok ce faceţi, lăsaţi-l în pace şi, în momentul în care m-am dus acolo, am primit un pumn în faţă, am căzut pe jos şi mai departe, sincer, nu ştiu ce s-a întâmplat, m-am trezit la Urgenţe."

Darius, fratele tinerei: "Pe partea din spate a capului mi-am luat câteva picioare şi un pumn, mai am leziuni pe toată partea asta, aicea, cum m-au lovit şi unul dintre ei s-a urcat pe mine. Ulterior, a venit şi sora mea şi nici n-a apucat să le zică: Băi, lăsaţi-l în pace, că unul dintre ei a venit şi i-a băgat un pumn direct în fatza. Ea a leşinat şi-o picat pe jos."

Andreea, prietena victimei: "Eu inca sunt şocată şi nu pot să trec peste imaginea pe care o am în minte. Mai era un băiat lângă noi, pe stradă, care trecea întâmplător pe acolo. Baiatul acela s-a aplecat să o ajute pe Sandra şi şi-a primit şi el nişte pumni şi picioare-n cap".

Tânăra a fost preluată urgent de o ambulanţa şi a ajuns la spital în stare gravă.

Dr. Emil Mărginean, şef secţie ORL Spitalul Judeţean Oradea:"Un traumatism cranio-facial, cu fractura de perete anterior şi lateral de sinus maxilar stâng. Un edem cerebral."

Tinerii sunt revoltaţi şi de faptul că paznicii din club nu au intervenit.



După incident, agresorii au fost duşi la secţie. Fiecare are, acum, dosar penal.