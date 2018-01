Tânăr acuzat de două femei că a făcut gesturi obscene, pe stradă, reținut, în Capitală

Acuzaţii grave îi sunt aduse unui bărbat de aproximativ 30 de ani, din Bucureşti. Două femei susţin că individul ar fi recurs la gesturi obscene pe stradă.

Ba mai mult, una dintre ele povesteşte că suspectul a atins-o într-un mod nepotrivit şi a bruscat-o. Speriate, victimele au anunţat imediat poliţia.

Individ este acuzat că a fost protagonistul unor scene revoltătoare, care s-au petrecut pe două străzi din sectorul 3 al Capitalei, la distanţă de câteva zeci de minute.

Victimele, de 52, respectiv 34 de ani, povestesc îngrozite prin ce au trecut.

"Un tânăr îmbrăcat într-un trening negru, avea un rucsac în spate şi o geacă vişinie... Eram în curte la o prietenă, îi plimbam câinele şi din spatele meu s-au auzit nişte paşi, m-am întors şi în spatele meu era un tânăr... M-am speriat, am strigat. Şi-a ridicat pantalonii şi a plecat", povestește una din femei.

"Un individ... M-am trezit cu el în spatele meu atacându-mă şi făcând gesturi obscene. Eu am ţipat, am protestat. M-a împins, m-a pipăit. Mi-au sunat soţul să vină şi am venit la poliţie", spune cea de-a doua victimă.

Ambele femei au cerut ajutorul poliţiştilor şi, în scurt timp, suspectul a fost identificat şi dus la secţia 23.

După mai bine de cinci ore de audieri, individul a fost reţinut.

El va ajunge astăzi în fata judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.