Starea elevei prinse sub tramvai. Vatman: ”Mergea cu telefonul în mână și părul pe față”

Fată de 12 ani din Arad care a fost prinsă ieri sub un tramvai este în stare stabilă, dar are numeroase fracturi.

Potrivit martorilor, copila nu era cu ochii la drum, ci în ecranul telefonului mobil. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns de urgenţă acolo şi au ridicat vagonul cu un utilaj.

Mai bine de o jumătate de oră a durat operaţiunea de salvare a copilei. Trupul copilei era prins la câţiva centimetri distanţă de roţi.

Primii care au intervenit au fost medicii care i-au pus o mască de oxigen şi au încercat să o stabilizeze. Imediat a venit rândul pompierilor care au fost nevoiţi să ridice tramvaiul.

Femeia care conducea mijlocul de transport povesteşte îngrozită cum a încercat să o atenţioneze pe fată, însă văzând că nu reacţionează, a frânat cât a putut de tare.

"S-a făcut verde, am pornit, am claxonat-o, ea mergea cu telefonul aşa în mână cu părul lăsat în faţă, am claxonat-o, am frânat, nu m-a auzit. Era cu ochii în telefon, colega ei s-a oprit în spate, ea a mers mai departe", explică vatmanul tramvaiului.

Şi martorii susţin că fetiţa nu era atentă pentru că s-ar fi uitat în telefon.

Chiar şi aşa, copila a avut un noroc uriaş. Fetiţă este acum în spital cu răni serioase.