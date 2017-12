Seara magică a Ajunului. Peste două milioane de copii din România îl așteaptă cu sufletul la gură pe Moș Crăciun

Este seara magică de Ajun și peste două milioane de copii de la noi din țară îl așteaptă cu sufletul la gură pe Moș Crăciun. Misiunea bătrânelului nu e ușoară, însă.

Trebuie să împartă cadouri copiilor din toată lumea într-o singură noapte, așa că a pornit deja la drum. Sania Moșului, condusă de renii săi, este încărcată cu daruri.

Copil: ”El vine mereu de la Polul Nord. Acolo e casa unde au cadouri, sunt spiriduși, doamna Moș Crăciun, Moșul și are cadouri și le pregătește de câteva luni să fie gata să vină.”

”Vine din Laponia. -Cum de ajunge așa repede? Zboară cu sania”.

Moș Crăciun s-a pregătit temeinic pentru misiunea de duminică seară: ”De un an de zile nu am mai îmbrăcat hăinuța asta.. Sper că nu mi-a rămas mică, mă așteaptă copiii aia frumoși. O să am grijă să nu intarzii, că ei mă așteaptă cu tot suflețelul lor...''

Citește și Ce capcană au inventat americanii pentru hoții de colete de Crăciun

Deși e bătrân, în noaptea de Ajun, Moș Crăciun capătă puteri magice: ”Am foarte mult de lucru, mult de alergat, trebuie să fac copiii fericiți. Îi cunosc după privire''.

Duminică noapte, Moș Crăciun trebuie să ajungă la copiii din toată lumea. Pentru că Moșul împarte cadouri cu o viteză foarte mare, nu se poate opri să stea de vorba cu toți cei pe care îi vizitează.

Moș Crăciun a pornit dimineață de la Polul Nord și odată ce sania a decolat, este urmărit de Comandamentului American al Apărării Spațiului Aerian, cu ajutorul NASA și de Google. Echipamentele oamenilor de știință pot depista căldura emanată de bătrânel și renii săi conduși de celebrul Rudolf.

Până la ora 19:00, Moșul a ajuns deja la copiii din Australia, Asia și Africa și a împărțit aproape un miliard și jumătate de daruri. Duminică seară ajunge în Europa.