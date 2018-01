Scene revoltătoare filmate într-o biserică din Timiș. Cinci romi înjură în lăcașul de cult

Tion

Scene incredibile surprinse într-o biserică din localitatea timișeană Ghiroda, la finele anului trecut.

Cinci romi au intrat în lăcașul de cult pentru ca unul dintre ei să jure că nu ar fi întreținut relații sexuale cu nora sa. Ei folosesc un limbaj licențios și cel care jură este supravegheat de un preot care îl învață cum să jure și nu pare deranjat deloc de limbajul folosit.

Potrivit tion.ro, incidentul s-a petrecut la începutul lunii noiembrie, anul trecut. Toți cei cinci romi au mers la biserică pentru ca acuzatul să jure că nu ar fi adevărate acuzațiile care i se aduc.

„Am avut nouă nurori. N-am avut dragoste cu niciuna”, se apără acuzatul, în timp ce ceilalți bărbați prezenți la scenă descriu faptele.

Bărbatul este pus în genunchi în mijlocul bisericii, cu mâna pe cruce și Evanghelie. Preotul este cel care îl învață ce să spună, iar romul repetă vorbele spuse de slujitorul Domnului.

„Și acuma ziceți. Jur în fața lui Dumnezeu, în fața lui Hristos, fiind în biserică, că eu, și vă dați numele, nu am avut nici o relație cu nora mea, nu am întreținut relații sexuale și că nu am profitat de ea. Acesta este adevărul și numai adevărul. Dumnezeu să primească jurământul meu. Amin. Să sărutați crucea și Evanghelia și așa să fie cum ați spus”, repetă încet preotul, îngânat după fiecare cuvânt de cel acuzat.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Timișoarei, preotul Ionel Popescu, transmite că Centrul Eparhial regretă cele întâmplate și că miercuri, 10 ianuarie, va avea loc o cercetare internă pentru a se analiza cazul și a se lua măsurile care se impun.

„Centrul Eparhial regretă că s-a întâmplat un astfel de lucru în biserică, întrucât jurămintele de felul acesta nu fac parte din practica Bisericii Ortodoxe. Noi nu avem astfel de rânduieli și, ca atare, ne exprimăm părerea de rău că părintele a acceptat presiunile făcute de cetățenii respectivi asupra sa. În altă ordine de idei, mâine dimineață vom declanșa o cercetare internă pentru a analiza atent cazul și a lua măsurile care se impun”, a spus preotul Ionel Popescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer