Reacția directorului unei companii de stat, prins în fapt. ”Mă comparați cu un pedofil”

În loc să repare drumurile, câțiva muncitori ai Companiei de Infrastructură Rutieră au cărat moloz și mobilă pentru directorul filialei bucureștene a instituției. Incidentul a fost dat publicității de membrii unei asociații.

Activiștii susțin că i-au fotografiat pe drumari pe parcursul a două zile. Directorul Mihai Hulduban se apară spunând că s-a întâmplat o singură dată, într-o singură zi, și că angajații i-au cărat doar 4 uși.

Mihai Hulduban, directorul pe exploatare de la DRDP București are, potrivit declarației sale de avere, 4 apartamente, 3 case de locuit și o casă de vacanță. Unul din apartamente se află chiar într-un bloc din sectorul 4 al Capitalei unde, de altfel, și-a chemat subalternii să-l ajute la cărat mobilă.

Cu două excepții, imobilele directorului Mihai Hulduban au fost obținute prin moștenire.

În loc să lucreze pe autostrăzi și drumuri, muncitorii cară uși. La intrarea în bloc e oprită o mășină a companiei de drumuri.

Directorul pe exploatare al regionalei a ținut să își spună punctul de vedere.

Mihai Hulduban, director exploatare DRDP București: "I-am rugat să vină ca să mă ajute că stăteam în fața blocului cu 4 uși. Nu aveam altă soluție, că am rămas paznic lângă niște uși pe care nici nu puteam să le car singur că sunt și operat de mijloc.”

Reporter: “Dumneavoastră ați recunoscut și șefii dvs știu despre asta?”

Mihai Hulduban, director exploatare DRDP București: “Da, bineînțeles, că am recunoscut? Cum să nu recunosc? Care este problema? Am apelat la niște colegi ca să-mi duc sus patru uși, doar nu am făcut nimic altceva. Am să plătesc eventualele daune pe care le-am creat. Cred că mă comparați cu un pedofil sau cu ceva care. Nu am făcut ceva care să facă un prejudiciu extraordinar cuiva."

Activiștii îl contrazic. Susțin că muncitorii au fost două zile la rând în apartament, de unde au scos moloz și au cărat mobilă.

Alex Vâlvoi, Asociația România fără Gropi: "Și cu o zi înainte aveau treabă pe acolo, de parcă CNAIR și-a deschis renovări de apartamente. Oamenii mor din lipsa de infrastructură. Nu este normal să care mobilă."

Reprezentanții companiei au văzut pozele și au inițiat o anchetă.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: "Să vedem de ce erau acolo, pentru că noi nu avem nici drumuri naționale, nici autostrăzi prin București dacă s-au dus de capul lor vor suferi doar ei consecințele, dacă i-au trimis alții, vor suferi și alții consecințele."

Directorul ar putea fi penalizat în urmă anchetei. Și muncitorii urmează să fie sancționați, pentru că nu l-au refuzat.